محلل سياسي فلسطيني: مصر تحاول مع كل الأطراف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة

قال الدكتور طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مَن يُصر على نزع سلاح «حماس» في مقابل وقف إطلاق النار بغزة، والموقف المصري يتحدث دائما عن نفسه، والجهد المصري لا تشوبه أي شائبة. هدف إسرائيل من الشائعات أن نتنياهو لا يريد أي حلول

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أكد أن هدف إسرائيل من الشائعات أن نتنياهو لا يريد أي حلول في الوقت الحاضر، وأنه لو وصل لأي حل سيخرج من المشهد، مؤكدا أنه يريد أن يضغط للحصول على موافقات أمريكية بخصوص الملف الإيراني.

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