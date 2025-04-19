محلل سياسي فلسطيني: مصر تحاول مع كل الأطراف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة

محلل سياسي فلسطيني: مصر تحاول مع كل الأطراف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة

محلل سياسي فلسطيني: مصر تحاول مع كل الأطراف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة

قال الدكتور طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مَن يُصر على نزع سلاح «حماس» في مقابل وقف إطلاق النار بغزة، والموقف المصري يتحدث دائما عن نفسه، والجهد المصري لا تشوبه أي شائبة.

هدف إسرائيل من الشائعات أن نتنياهو لا يريد أي حلول

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أكد أن هدف إسرائيل من الشائعات أن نتنياهو لا يريد أي حلول في الوقت الحاضر، وأنه لو وصل لأي حل سيخرج من المشهد، مؤكدا أنه يريد أن يضغط للحصول على موافقات أمريكية بخصوص الملف الإيراني.

مصر قدمت أكثر من 75% مساعدات لغزة

وتابع أن مصر قدمت أكثر من 75% مساعدات لغزة، وغير صحيح أنها تغلق معبر رفح، ومصر تحاول مع كل الأطراف الإقليمية والدولية معالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، متابعا: «هناك أكثر من 3 آلاف شاحنة على بوابات رفح، وهذا مش محتاج خبر صحفي، وإسرائيل تخاف وتعزل مدينة رفح بالكامل عن محور فيلادلفيا وقطعت الطريق بين رفح وخان يونس وأخلت مدينة رفح ودي كلها كوارث إنسانية».

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