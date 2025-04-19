بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس «قداس القيامة» بحضور مندوب عن الرئيس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس «قداس القيامة» بحضور مندوب عن الرئيس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس «قداس القيامة» بحضور مندوب عن الرئيس

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، بحضور عدد من القيادات، وممثليهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما أوفد الرئيس، الأمين برئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى الاحتفال بحضور القمامصة والكهنة والراهبات والشمامسة والشعب، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.

جدير بالذكر أن الكنائس المصرية المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأسقفية»، تقيم الليلة قداسات عيد القيامة المجيد، بحضور مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من المسؤولين والشخصيات العامة وذلك وفقا للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

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