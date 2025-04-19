خيري رمضان: الأهلي قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام صن داونز

علق الإعلامي خيري رمضان، على نتيجة مباراة النادي الأهلي، وصن داونز والتي انتهت سلبيًا بنتيجة 0/0 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا في الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال «خيري» خلال تقديمه برنامج «مع خيري» على قناة المحور، اليوم : «مباراة الأهلي وصن داونز كانت مباراة الأهداف الملغية في جنوب إفريقيا، أحرز هدفين تم إلغائهم بداعي التسلل، وكانوا تسلل صحيح، والأهلي خاض المباراة بخطة مختلفة تمامًا، وقدم مباراة خططية تكتيكية رائعة».

استكمل الإعلامي خيري رمضان: «الاستحواذ في المباراة كان لصالح صن داونز، ولكن الشناوي لم يشعر بالخطر من قبل صن داونز، اللعيبة كان لديها طاقة وحماس غير عادي».

ووجه خيري رمضان، لمحمود الخطيب، الشكر على تواجده مع الفريق رغم ظروفه الصحية: «تواجده كان طاقة للعيبة وشوفنا اللعيبة كانت بتموت نفسها في الملعب من أجل الفوز».