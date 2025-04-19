إنجاز جديد في القليوبية.. أبطال المشروع القومي للموهبة يحصدون ميداليات ذهبية وفضية

إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة بمحافظة القليوبية، تألق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 15 سنة، التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية، وسط منافسات قوية ومشاركة واسعة من مختلف المحافظات.

أبطال المشروع القومي للموهبة يحصدون الذهب والفضة ومراكز متقدمة

وجاءت النتائج المشرفة كالتالي: اللاعبة مريم محمد زلط حققت المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجُلة، في أداء رائع استحقت عليه التتويج.

اللاعب يزيد علاء حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1000 متر جري، بعد سباق قوي ومنافسة شرسة حتى اللحظات الأخيرة.





فريق التتابع المكوّن من: محمد رامي، عمر عابد، علي صبيح، وعبد الرحمن محمد، أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية بعد عرض جماعي متميز وتناغم رائع بين أعضاء الفريق.



اللاعبة ميرنا أحمد عبد الباقي تألقت هي الأخرى، حيث جاءت في المركز الخامس في مسابقة الخماسي المركب محققة 3763 نقطة، كما حصلت على المركز السابع في مسابقة الوثب العالي بارتفاع 135 سنتيمترا.

اللاعبة هاجر إيهاب حققت المركز الخامس في سباق 1000 متر جري، في حين حصل اللاعب محمد رامي على المركز الخامس في نفس السباق، كما أحرز المركز الرابع في سباق 200 متر.



اللاعب عبد الرحمن سيف جاء في المركز الخامس في سباق 200 متر بعد أداء مميز ومنافسة قوية.

هذه النتائج تمثل تتويجًا لجهود كبيرة من اللاعبين، والجهاز الفني، والمشرفين، وتُبرز ثمار العمل الجاد في مشروع رعاية الموهوبين، الذي يُعَد أحد ركائز النهوض بالرياضة المصرية.



تأتي هذه الفعالية برعاية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشؤون الرياضة.