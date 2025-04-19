نشأت الديهي مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد: «رجل وطني ومخلص»

نشأت الديهي مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد: «رجل وطني ومخلص»

نشأت الديهي مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد: «رجل وطني ومخلص»

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسبت النور وشم النسيم، قائلًا: «كل سنة وإحنا جميعا بكل خير».

وقال الديهي خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة ten مساء اليوم: «اليوم القداس تم في الكنيسة الإنجيلية، من هنا أهنئ كل الطوائف المسيحية في كل الملل، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة ومصر بخير هي الحافظة والحاوية لنا والإطار، وطن يجمع كل المصريين على اختلاف معتقداتهم».

وتابع :«مصر بلد التنوع الحقيقي وأنا بقول لقداسة البابا الثاني بابا تواضروس الثاني، هذا الرجل الوطني والمخلص كل سنة وكل المصريين بخير».

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