أحمد سعد يتألق في دويتو «ارقص يا حبيبي» مع اليوناني Konstantinos بدبي

أحمد سعد يتألق في دويتو «ارقص يا حبيبي» مع اليوناني Konstantinos بدبي

أحمد سعد يتألق في دويتو «ارقص يا حبيبي» مع اليوناني Konstantinos بدبي

أحيا النجم أحمد سعد أضخم حفلات موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جماهيري كبير.

وخلال الحفل تألق أحمد سعد وقدم دويتو غنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.

ويأتي الحفل بعد 24 ساعة من حفل أقامه بأحد مولات القاهرة أمس الجمعة ضمن احتفالات عيد الربيع، والذي قدم فيه عدد من أهم أغانيه الجديدة.حفل احمد سعد حفل احمد سعد

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