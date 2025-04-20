خبير اقتصادي: الفجوة بين الاستيراد والتصدير تقلصت في آخر 3 سنوات (فيديو)

قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الفجوة بين الاستيراد والتصدير بدأت تتقلص بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تكاملا بين القطاعات الصناعية.

تعميق التصنيع المحلي

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كل ذلك أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلي، وأعطى فرصة أكبر لتعميق التصنيع المحلي، وتوجيه جزء منه للتصدير، كما أنه يغطى احتياجات السوق المحلي من المنتج النهائي، وكل ذلك يعطي آثارا إيجابية على مستوى الناتج وعلى مستوى التوظيف، وعلى مستوى صافي الميزان التجاري».

التعامل مع متطلبات السوق

وتابع: «هناك تواصل كبير بين المصنعين ورجال الأعمال والحكومة من خلال اجتماعات اللجان المُشكلة، وهو ما يُعطي نوعا من الزخم وينقل بشكل كبير الصورة في حال وجود أي عراقيل تؤثر على قطاع التصنيع، ويُعطي فرصة لمتخذ القرار بأن يتعامل مع المشكلة قبل حدوثها، ويُعطي فرصة للمصنعين أن يتعاملوا بشكل مرن مع متطلبات السوق».