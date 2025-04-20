ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدّر آلاف الأطنان من البضائع المتنوعة

كتب: صالح رمضان

أصدَر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العام

وبحسب بيان هيئة ميناء دمياط فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39450 طنا تشمل: 9330 طن يوريا و12035 طن جبس معبأ و7807 أطنان أسمنت معبأ و1248 طن ملح معبأ و2680 طن علف بنجر و4024 طن حجر جيري و2326 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45120 طن تشمل: 19691 طن حديد و15275 طن فول و5522 طن زيت طعام و4207 طن كسب عباد و1396 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 425 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1250 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4266 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 75939 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50480 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2526 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6411 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن فرغت 33 حاوية فارغة ومملوءة و33 تريلا فارغة ومملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 756 طنا، كما حملت 52 حاوية و37 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وملابس وأقمشة ومنسوجات وأكياس تعبئة بإجمالي وزن 1651 طنا متجهة إلى «إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، سلوفيكيا، الدنمارك، المجر، اسبانيا، فرنسا، بولندا، النرويج، بلجيكا».