البابا تواضروس: نرجو أن يستيقظ ضمير العالم من أجل إنقاذ أهالي غزة

قال البابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقسية، إن أهالي غزة يتعرضون لأبشع أنواع الظلم إنسانيًا واجتماعيًا ومعيشيًا، خاصة بعد تدمير كل مقومات الحياة.

وأضاف البابا، خلال لقائه على القناتين الأولى والفضائية المصرية: «موقف مصر بكل هيئاتها ومؤسساتها هو موقف واحد، ونحن ضد التهجير سواء الطوعي أو القسري، وكما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي فإننا لن نشترك فى هذا الظلم، ومع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لنا رؤية واحدة وهى أننا نرجو أن يستيقظ ضمير العالم من أجل إنقاذ أهلنا فى قطاع غزة».

وقال الباب تواضروس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك أى مناسبة للأقباط إلأ ويكون مجاملًا بها، حيث يظهر محبته، وهو دائمًا رئيس لكل المصريين.

وأضاف: «عشان كده التهنئة التي قدمها لنا هنا فى مصر، وعبر سفاراتنا المصرية فى العالم كله، هي رسالة كلها كلمات تفيض بالمحبة والود والعلاقة الطيبة الموجودة عندنا فى مصر».