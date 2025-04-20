تايكوندو المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصد برونزية بطولة الجمهورية

تايكوندو المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصد برونزية بطولة الجمهورية

تايكوندو المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصد برونزية بطولة الجمهورية

حصل اللاعب محمد شوقي عمران، بطل تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للتايكوندو التي أُقيمت في مدينة بورسعيد، ونظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

«رياضة كفر الشيخ» تهنئ اللاعب محمد شوقي

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب محمد شوقي، على فوزه ببرونزية البطولة في منافسات «فردي رجال» وزن 87 ك، لافتاً إلى أنّ البطولة شهدت منافسة قوية خاصةً بمشاركة بطل مصر الأوليمبي سيف عيسى، مثمناً جهود القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسام أبو سالم، مدير المشروع القومي، والكابتن محمود الشهاوي، مدرب تايكوندو المشروع بمطوبس.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

جدير بالذكر أنّ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بمحافظة كفر الشيخ، حظى بانضمام اللاعبين السيد مرعي بركات، وعبد الرحمن الشطلاوي، وقد حصل بركات، على المركز الأول في اللقاء التقييمى التنافسي للمشروع القومي للموهبة الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة بالمعادي نهاية 2024، وكذلك الشطلاوي الذى لحق بمعسكر المنتخب في 9 فبراير 2025.

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