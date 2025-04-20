أجندة قصور الثقافة الأسبوع الجاري.. ملتقى فنون البادية و27 عرضا بمهرجان نوادي المسرح

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد حتى السبت المقبل، وذلك تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

انطلاق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية

وتنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد فعاليات «ملتقى سيناء الأول لفنون البادية»، بقصر ثقافة العريش، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

يتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين الندوات العلمية، والعروض الفنية، الأمسيات شعرية، بالإضافة إلى الورش الفنية، والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الوثائقية بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية.

ويشمل حفل الافتتاح معرضا للحرف التراثية والفنية البدوية، ندوة بعنوان «قضايا المصطلح الخاصة بفنون البادية.. رؤى ومفاهيم» يديرها الشاعر الدكتور مسعود شومان، إضافة إلى عروض فنية لفرقتي العريش ومطروح للفنون الشعبية، فيما يقام حفل الختام يوم 27 من الشهر نفسه، ويشمل تكريم عدد من رموز المحافظة من الكتاب والفنانين، وإعلان توصيات الندوات العلمية.

الاحتفال بعيد الربيع في المحافظات

وتنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الربيع وشم النسيم، وذلك بعدد من المحافظات، تتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، اللقاءات التثقيفية والورش والمعارض الفنية، وغيرها.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد من محافظة القاهرة، وتتواصل على مدار الأسبوع، بكل من دمياط، الدقهلية، السويس، الإسكندرية، الجيزة، والغربية والقليوبية والمنوفية وغيرها.

وانطلاقا من دور هيئة قصور الثقافة في دعم ورعاية المواهب الشابة، يشهد قصر السينما بجاردن سيتي، بعد غد الثلاثاء، أولى فعاليات دورة الدراسات السينمائية الحرة.

يشمل البرنامج محاضرات متخصصة في أساسيات التمثيل السينمائي، يقدمها المخرج الدكتور تامر الجزار، بهدف تدريب المشاركين على تطورات العمل السينمائي.

معرض مراسم رشيد بالهناجر

وتشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء اليوم التالي، انطلاق معرض «ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير»، بمشاركة 17 فنانا وفنانة.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية نتاج «ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير»، الذي أقيم بإشراف بمحافظة البحيرة في سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 27 أبريل الحالي، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لدعم الحراك الفني بالمحافظات.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، في الخامسة مساء الخميس 24 أبريل أولى عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين.

يشارك في المهرجان 27 عرضا مسرحيا، تقدم بواقع عرضين يوميا.

ويشهد حفل الافتتاح عرضين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان «عائلة شكسبير» تأليف أحمد الأباصيري وإخراج سامي سلامة، يعقبه «بلا أثر» تأليف محمد السوري، وإخراج كريم شابو.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم السبت 10 مايو على مسرح السامر.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، والورش الفنية، هذا بالإضافة إلى الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، والقوافل الثقافية بمحافظة البحيرة، والفعاليات المقامة بمناسبة يوم التراث العالمي.