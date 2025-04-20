وزيرا الخارجية والتعليم العالي يفتتحان مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة

افتتح الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة، بحضور الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، وموزس فيلاكاتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، والدكتور تيديان واتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية.

ورحب الدكتور بدر عبدالعاطي، بالحضور في الحدث التاريخي الذي يشهد افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر، موضحا أنّه الحدث الذي يمثل علامة فارقة في المسيرة الأفريقية، ونقلة نوعية في جهود القارة نحو امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا، وخصوصًا في مجالات التعاون في سياسات وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد عبدالعاطي أنّ إفريقيا كانت ولا تزال مهد الحضارات، واليوم تثبت من جديد أنّها قادرة على دخول ميادين المستقبل بثقة وعزيمة، مُستنِدةً إلى إرث حضاري عريق وإمكانات بشرية هائلة، قائلا: «إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية يُجسد رؤية إفريقية موحدة تُسهم بشكل مباشر في تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية للفضاء وتحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 إفريقيا التي نريدها، والتي تسعى إلى بناء قارة مزدهرة يقودها مواطنوها، وتقوم على الابتكار والمعرفة، بما يعزز مكانة إفريقيا على الساحة العالمية».

وقال إنّ استضافة مصر لمقر الوكالة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت انطلاقًا من إيماننا الراسخ بدورنا وريادتنا القارية والتزامنا العميق بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة في المجالات كافة، موضحا أنّ الدولة بذلت جهودا حثيثة سياسية وفنية، من أجل أن ترى هذه الوكالة النور، وها نحن اليوم نجني ثمار هذا التعاون البنّاء، الذي يعزز قدرات القارة في مختلف المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي».

وأوضح أنّنا نثق في أنّ وكالة الفضاء الإفريقية ستكون منصة قارية فاعلة تعزز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الاستخدامات السلمية للفضاء، وتشجع تبادل الخبرات، وبناء قدرات في هذا المجال الحيوي، وتساهم في تشكيل المواقف الإفريقية المشتركة، لا سيما في إطار لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي».

وشدد على التزام مصر الكامل بتوفير أوجه الدعم الفني واللوجستي للوكالة لضمان استمرارها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها، مضيفا: «نود أن نعبر عن انفتاحنا أمام جميع الشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية والبحثية، والجامعات، ووكالات الفضاء الدولية، التي ترغب في التعاون وتبادل الخبرات مع وكالة الفضاء الإفريقية، بما يعزز من بناء قاعدة أفريقية صلبة في مجال علوم الفضاء».

وعبر عن بالغ فخري واعتزازي بالإنجاز القاري المشترك، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي ساهمت في تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس، وإلى كل من ساهم في الإعداد والتنفيذ للمشروع الطموح، كما أود أن أتوجه بالشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء َ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تسخير كافة الإمكانات لتوفير مقر يليق بهذا الصرح الأفريقي، وكذلك لوكالة الفضاء المصرية على استضافة هذه الفعالية الهامة وكافة ما قامت به من جهود بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي المصرية.

واختتمت مُتمنيًا مستقبل أفريقي مزدهر، يقوده العلم، ويصنعه أبناء القارة بعقولهم وسواعدهم لتحقيق أفريقيا التي نريد.