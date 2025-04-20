أمح الدولي يخضع لعملية جراحية.. وشقيقه: نسبة نجاحها 50%

أثار فيديو المشجع الأهلاوي أمح الدولي، الذي نُشر مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعاطف آلاف المتابعين له، إذ ظهر مستلقيًا على سرير طبي وهو يستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كبيرة في ظهره، وجاء الفيديو مرفقًا بعبارة: «اللهم اني استودعك نفسي أمح داخل العمليات دلوقت أدعو العملية تنجح».

أمح الدولي يخضع لجراحة خطيرة

وكشف شقيق أمح الدولي عبر فيديو له على فيسبوك تفاصيل الحالة الصحية لأمح، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة صعبة للغاية، اتخذ الأطباء على إثرها قرار بإجراء عملية جراحية كبيرة في ظهره، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق، موضحًا أن نسبة نجاح العملية لا تتجاوز الـ50%.

ووفقًا لتصريحات سابقة من قبل أسرة أمح الدولي لـ«الوطن»، يعاني المشجع الأهلاوي من كسور في الفقرتين الحادية والثانية عشرة من العمود الفقري، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية واصابته بمضاعفات خطيرة، منها فقدان الحركة أو الإحساس في الأطراف السفلية ومشكلات في التحكم بالأمعاء بسبب تأثير الأعصاب المسؤولة عن هذه الوظائف بالإضافة إلى عدم استقرار العمود الفقري.

ومن المضاعفات الخطيرة التي تعرض لها أمح الدولي مؤخرًا الجلطة الدماغية التي حدثت نتيجة انقطاع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، ومنع خلايا الأنسجة من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

تعاطف المتابعين لأمح الدولي

في سياق متصل، استجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو أمح الذي طلب خلاله الدعاء له، و جاءت التعليقات كالتالي: « ربنا يشفيك ويعافيك ويعفو عنك وترجع تجري علي رجلك بإذن الله تعالى ربنا كريم»: «يارب يشفيك يا امح وتقوم بالسلامة والعملية تكون بفائدة اللهم امين يا رب العالمين» وكذلك «ربنا يشفيك ياأمح وترجع تاني المدرجات».