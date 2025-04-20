بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في مايو المقبل

بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في مايو المقبل

بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في مايو المقبل

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، في عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة التي جرى إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الأهلية ستبدأ الدراسة بها من خلال 14 كلية، تضم 22 برنامجًا، تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات التي تواكب متطلبات العصر، وتستجيب للاحتياجات الوطنية والإقليمية في مجالات حيوية مثل الطب، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، والإعلام.

المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا

وأكد أن الجامعة تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة يعتمد على الابتكار والتفكير النقدي، ويُعِدّ خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية جرى تطويرها بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية المرموقة على المستى الدولي، وتجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وأشار إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025-2026، سيكون اعتبارًا من الأحد 4 مايو، وسوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته.

البرامج الدراسية في 14 كلية

ومن جهته، لفت الدكتور محمد العطار، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها في الكليات، لمنح درجة البكالوريوس تشمل:

  1. كليات الطب (بكالوريوس الطب و الجراحة).
  2. طب الأسنان (بكالوريوس طب الأسنان).
  3. الصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي- صيدلة إكلينيكية).
  4. العلاج الطبيعي (بكالوريوس العلاج الطبيعي).
  5. التمريض (بكالوريوس التمريض).
  6. الطب البيطري (بكالوريوس الطب البيطري).
  7. الهندسة (بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام، وبكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية، وبكالوريوس الهندسة الكهربية والطاقة المتجددة).
  8. الحاسبات والذكاء الاصطناعي (بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات، وبكالوريوس هندسة البرمجيات).
  9. العلوم (بكالوريوس التقنية الحيوية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية/الميكروبيولوجي).
  10. كلية الأعمال (بكالوريوس إدارة الأعمال E، وبكالوريوس المحاسبة E، وبكالوريوس التأمين E).
  11. الاقتصاد (بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات، وبكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية، وبكالوريوس السياسات العامة).
  12. الإعلام (بكالوريوس الإعلام).
  13. القانون (ليسانس الحقوق).
  14. التربية للطفولة المبكرة (بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة).

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