وزير الصحة يبحث مع «المصرية للشراء الموحد» مستجدات إنشاء مراكز تدريب لتصنيع اللقاحات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة مستجدات إنشاء مراكز تدريب لتصنيع اللقاحات بأفريقيا، حرصا على تعزيز قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لمواجهة أي تهديد وبائي أو طوارئ صحية بفاعلية واستدامة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض أهداف وأنشطة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC» من إنشاء وتشغيل شبكات إقليمية متخصصة في تصنيع اللقاحات بجميع أنحاء القارة، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل برامج تدريبية مستدامة، لبناء قدرات القوى العاملة في منظومة تصنيع اللقاحات بالقارة، وتحفيز أنشطة البحث والتطوير في جميع أنحاء أفريقيا.

برامج المركز التدريبي الإقليمي

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض شبكات القدرات الإقليمية المتواجدة بمناطق شمال وشرق وغرب وجنوب إفريقيا، لافتًا أن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC» يعمل حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم، توضح أُطر التعاون، مضيفا أن الاجتماع تضمن مناقشة برامج المركز التدريبي الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية «RCCN» والتي تتضمن برامج تدريب وزمالة.



وتابع أن الاجتماع بحث الهيكل التنظيمي، ومجلس الإدارة، إلى جانب المسئوليات الرئيسية، للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات «EVMA» والمركز التدريبي الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية «RCCN» كما تطرق الاجتماع لمناقشة هيكل الأمانة التنفيذية، والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الجدول الزمني للمرحلة التنفيذية، علاوة على مناقشة إمكانية إنشاء مركز تدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة «MTI» حيث وجه الوزير ببحث إمكانية رفع كفاءة القاعات وسكن المتدربين، بالتنسيق بين هيئة الشراء الموحد والأكاديمية، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مناسبة تواكب المعايير الدولية.



ومن جهته، أعرب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار، لتفعيله التحالف الوطني لمصنعي اللقاحات، باعتبار مصر مركزا رئيسيا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي القومي وبدعم جهود القارة الإفريقية في مواجهة التحديات الصحية.



حضر الاجتماع الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غراب، مدير إدارة تنمية الأعمال بهيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة رانيا محسن، مدير إدارة المشروعات بهيئة الشراء الموحد.