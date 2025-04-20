اليوتيوبر إسلام فوزي يتعرض لوعكة صحية.. وزوجته: «لسة تعبان»

كتبت - نورهان نصرالله:

تعرض اليوتيوبر ومقدم البرامج إسلام فوزي لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته ياسمين عبيد عبر حسابها على «إنستجرام»، وطالبت من متابعيه الدعاء له بالشفاء، «صباح الخير فضلا وليس أمر.. دعوة حلوة لـ إسلام بالشفاء العاجل يا رب و أن ربنا يطمنا عليه».

وعن تفاصيل الحالة الصحية لـ إسلام فوزي، أوضحت زوجته في تدوينتها التي نشرتها عبر خاصية «ستوري»، قائلة: «لسة بنعمل فحوصات عشان نطمن على إسلام، هو بيتحسن الحمد الله بس لسة تعبان».

تطورات الحالة الصحية لـ إسلام فوزي

كما وجهت ياسمين عبيد، الشكر لكل من حاولوا التواصل معها للإطمئنان على صحته، «شكرا لكل الناس اللي بعتت واتكلمت، آسفين أن مش قادرين نرد على كل الرسايل والمكالمات عشان نطمنكم بس إن شاء الله خير وهايبقى فله ويرجع لكل الناس اللي بتحبه ومفتقداه».

من هو إسلام فوزي؟

وخلال موسم الدراما الرمضانية 2025، قدم إسلام فوزي برنامج كوميدي بعنوان «استلام فوزري»، عرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد حصل البرنامج على ردود أفعال إيجابية، وجاء ذلك بعد البودكاست الذي قدمه فوزي بعنوان «فيه إيه» ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف «اللايت كوميدي».