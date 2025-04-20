ظاهرة فلكية تزين السماء خلال أيام.. متى يحدث محاق ذو القعدة؟

تشهد السماء ظاهرة فلكية بديعة في 27 أبريل الجاري، تُعرف باسم محاق ذو القعدة أو ظاهرة القمر الجديد، والتي يختتم القمر فيها دورته الشهرية بوصوله إلى مرحلة الاقتران مع الشمس وهو التوقيت الذي يشهد اقتراب القمر من الشمس في السماء، ويصعب رؤيته إطلاقًا بسبب وهج الشمس القوي، وفق ما كشفه الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الجتماعي «فيسبوك».

ظاهرة محاق ذو القعدة

ووفقًا لموقع the sky live، تحظى ظاهرة القمر الجديد أو محاق ذو القعدة اهتمام الكثير من محبي عالم الفلك، والتي يشرق القمر فيها مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، ويكون الوجه المضيء للقمر مواجهًا للشمس، بينما يكون ظله أو وجهه المظلم في مواجهة كوكب الأرض، ما يجعل القمر غير مرئيًا في السماء طوال الليل.

وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي خلال شهور السنة بالنسبة لعلماء الفلك لقدرتهم على رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل الحشود النجمية والمجرات ونجوم الكوكبات البعيدة، ولا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة، ويعتمد رصد هذه الظواهر الفلكية على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

ظاهرة فلكية قد تحدث في طور المحاق

يشار إلى أنّ ظاهرة كسوف الشمس قد تحدث خلال طور المحاق بسبب ميلان دوران القمر في مداره حول الأرض بمقدار 5.1 درجة مقارنةً بدوران الأرض في مدارها حول الشمس، وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما يكون خط تقاطع المدارين باتجاه مركز الشمس.