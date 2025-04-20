انطلاق الاجتماع الاستراتيجي الربع سنوي لمجموعة شركات أيمن حامد سليمان

انطلاق الاجتماع الاستراتيجي الربع سنوي لمجموعة شركات أيمن حامد سليمان



خلال المؤتمر الربع سنوي.. مستثمري شركات أيمن حامد سليمان يؤكدون على ثقتهم في المجموعة وفي إدارتها



انطلقت أمس فعاليات الاجتماع الاستراتيجي الربع سنوي لمجموعة شركات المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، بمشاركة عدد كبير من عملاء المجموعة وشركاء النجاح، وذلك في إطار حرص إدارة المجموعة على تعزيز الشفافية ومواصلة التواصل المباشر مع عملائها وشركاء النجاح.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أبرز المستجدات وتحدث بكل وضوح عن التحديات التي مرت بها المجموعة مؤخرًا، وفي مقدمتها أزمة وقف حسابات المجموعة والتي أظهرت مدى احترافية المجموعة في إدارة مثل هذه الأزمات.

وأوضح سليمان أن إدارة المجموعة بذلت جهودًا كبيرة لضمان استمرار صرف العوائد للعملاء بشكل نقدي، كحل مؤقت وفعال لتجاوز هذه الأزمة دون أن يتحمل المستثمرون أي أعباء إضافية، مؤكداً أن الحفاظ على حقوق العملاء وتقديم الحلول العملية كان على رأس أولويات المجموعة.

كما توجه الدكتور أيمن بخالص الشكر والامتنان لكل عملاء المجموعة على ثقتهم الكبيرة، وصبرهم، وتفهمهم للظرف القهري الخارج عن إرادة المجموعة، مشيرًا إلى أن هذه الثقة كانت المحرك الأساسي لتخطي التحديات الراهنة.

كما وجه سيادته رسالة شكر خاصة إلى جميع موظفي المجموعة على ما قدموه من جهود استثنائية وتفانيًا في العمل خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن تماسك الفريق الداخلي للمجموعة كان أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الأداء بكفاءة عالية.

واختتم الاجتماع بعدد من المناقشات البناءة التي تناولت مستقبل الاستثمارات والخطط القادمة، وسط أجواء إيجابية تؤكد على متانة العلاقة بين المجموعة وعملائها، واستمرار الشراكة في تحقيق النجاح والنمو.