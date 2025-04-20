مؤلفة بريطانية تتهم ميجان ماركل بسرقة فكرتها.. ماذا قالت؟

في تطور لافت يعكس التوترات الكامنة بين صناع المحتوى، وجّهت كاتبة بريطانية خطاباً قانونياً إلى دوقة ساكس ميجان ماركل وشركة «نتفليكس»، متهمة إياهما بالتشابه غير المبرر بين مشروع رسوم متحركة تابع لميجان، وبين عمل أدبي سبق أن أطلقته المؤلفة بسنوات، الأمر الذي أثار الجدل في ظل عدم خروج ميجان للتوضيح أو النفي.

اتهام لميجان ماركل بسرقة فكرة كاتبة بريطانية

المؤلفة ميل إليوت، صاحبة الـ51 عاما، والتي تملك سلسلة كتب الأطفال الشهيرة «بيرل باور»، كشفت أنها أرسلت خطابا قانونيا يشير إلى ما وصفته بتشابه غير طبيعي بين مسلسل «بيرل» الذي أزاحت عنه ميجان الستار في وقت سابق يرجع لعام 2021، وشخصيتها الأدبية التي ابتكرتها منذ عام 2014، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

كان من المفترض أن يظهر مسلسل ميجان إلى النور لأول أعمالها التلفزيونية للأطفال، بعد تعاقدها مع نتفليكس، بمقابل مادي خيالي يزيد على 100 مليون دولار، إذ تدور أحداث المسلسل حول فتاة صغيرة تكتشف قوتها الداخلية من خلال التعرف إلى نساء مؤثرات عبر التاريخ، وكانت ميجان ستظهر باعتبارها منتجة تنفيذية للعمل، إلى جانب ديفيد فيورنيش، زوج الفنان الشهير السير إلتون جون.

المؤلفة البريطانية تشعر بالاحباط من تصرف ميجان المزعوم

الغريب في الأمر، أن العمل لاقى ترويجًا كبيرًا، من خلال الإعلان عنه بشكل احترافي، لكن وبشكل مفاجئ تم إيقاف العمل، وإزالة جميع الإشارات المتعلقة به من موقع شركة الإنتاج الخاصة بميجان « Archewell»، وحتى اللحظة لم تتحدث ميجان عن العمل في رد رسمي وأسباب إيقافه أو حقيقة أنه منسوخ من فكرة سلسلة أعمال إليوت الشهيرة تحت اسم «بيرل».

وقالت إليوت: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن ميجان امرأة قوية معروف عنها دفاعها الكبير عن النساء وتمكينهن بشكل واسع في جميع المجالات، لذلك كان من المحبط أن أرى هذا التشابه الكبير مع عملي بيرل باور الذي خرج للنور قبل سبع سنوات، ومشروعها، لا أستطيع الجزم بما إذا كان أحد من فريقها قد اطلع على مشروعي، لكن التشابه كان لافتاً لدرجة لا يمكن تجاهلها».

كانت إليوت أصدرت بالفعل 3 نسخ من سلسلة «Pearl Power» خلال الأعوام 2014، 2015، و2016، وحصلت على شعبية كبيرة في عالم الكتابة للأطفال، إلى جانب كتب التلوين المخصصة للكبار.