أمين «محلية النواب» يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة

طالب النائب عمرو درويش، أمين سرلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والصادر منذ عام 2023، وذلك لتنظيم الإجراءات الخاصة بحيازة الكلاب غير الخطرة، وكذلك حظر تربية الحيوانات الخطرة داخل التجمعات السكنية.

وأضاف في تصريحات لـ «ا لوطن » أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت غضبا في الساعات الماضية، وذلك على خلفية تداول فيديو يقوم فيه مجموعة من الأهالي بمدينة المحلة الكبرى بتعذيب وقتل كلب من فصيلة « هاسكي » بطريقة وحشية، وتتعارض مع حقوق الرفق بالحيوان، بزعم أن هذا الكلب « مسعور »، ويثير المخاوف بين أهالى المنطقة.

وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون ستسهم في وضع آليات حقيقية للتعامل مع الكلاب الخاصة، خاصة إذا قام صاحب الكلب بتسريحه لأي سبب، موضحا أن هذه الواقعة ساهمت في فتح هذا الملف من جديد، خاصة مع طريقة التعامل مع الكلب دون التحرك لإبلاغ السلطات المعنية، بدلا من قتله، خاصة وأنه قد يكون مفقودا من صاحبه.