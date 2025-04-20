أمين «محلية النواب» يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة
أمين «محلية النواب» يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة
- حيازة الكلاب الخطرة
- الكلاب الضالة
- قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
- مجلس النواب
- اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة وا
- قانون حظر حيازة الكلاب الخطرة
- حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
- وزارة الزراعة
طالب النائب عمرو درويش، أمين سرلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والصادر منذ عام 2023، وذلك لتنظيم الإجراءات الخاصة بحيازة الكلاب غير الخطرة، وكذلك حظر تربية الحيوانات الخطرة داخل التجمعات السكنية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت غضبا في الساعات الماضية، وذلك على خلفية تداول فيديو يقوم فيه مجموعة من الأهالي بمدينة المحلة الكبرى بتعذيب وقتل كلب من فصيلة «هاسكي» بطريقة وحشية، وتتعارض مع حقوق الرفق بالحيوان، بزعم أن هذا الكلب «مسعور»، ويثير المخاوف بين أهالى المنطقة.
وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون ستسهم في وضع آليات حقيقية للتعامل مع الكلاب الخاصة، خاصة إذا قام صاحب الكلب بتسريحه لأي سبب، موضحا أن هذه الواقعة ساهمت في فتح هذا الملف من جديد، خاصة مع طريقة التعامل مع الكلب دون التحرك لإبلاغ السلطات المعنية، بدلا من قتله، خاصة وأنه قد يكون مفقودا من صاحبه.
وأكد أن قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يتضمن في مواد الإصدار ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ووفقا لقانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يعاقب بالغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.