وفاة زوج الإعلامية سناء منصور

توفي الدكتور نبيل سالم، زوج الإعلامية سناء منصور، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلنت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، رئيس تحرير برنامج «السفيرة عزيزة».

وكتبت رشوان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا نقول إلا ما يُرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله دكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارزق أهله الصبر والسلوان».

ولم يتحدد بعد موعد أو مكان تشييع الجنازة أو مكان العزاء.