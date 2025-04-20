كشف ملابسات فيديو متداول لطفل يقود سيارة في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا يقود سيارة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص، تبين أن السيارة مستأجرة لأحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

واتضح أن مرتكب الواقعة هو نجله، البالغ من العمر 14 عامًا، وبسؤاله أقر بأنه أثناء معاينته لإحدى الشقق السكنية لاستئجارها، قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان سلامة المواطنين.