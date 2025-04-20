مهرجان فوم احتفالا بشم النسيم بفنادق الغردقة بمشاركة 50 جنسية مختلفة

كتب - شاذلي عبد الراضي

نظم عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة مهرجان الفوم بمشاركة السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة وفرق الأنيميشن تزامنا مع بدء احتفالات شم النسيم وسط أجواء مبهجة وحرص على التفاعل والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني.

مهرجان فوم بمشاركة 50 جنسية أجنبية

وكشف مجيب حسين مدير فندق سياحي بالغردقة ومنظم فعاليات المهرجان عن أن عددا كبيرا من السياح الأجانب من حوالي 50 جنسية أوروبية يتصدرهم الألمان شاركوا في الاحتفال و حرصوا علي التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

وأوضح أن احتفالات شم النسيم بدأت منذ الصباح بعدة فقرات متنوعة وحفلة ألوان للاطفال وتلوين البيض وجولة الميكي ماوس على الشواطئ في أجواء احتفالية رائعة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وكشف محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر عن ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق تزامنا مع احتفالات شم النسيم ومشاركة سياح أوروبا الاحتفال بعيد الربيع.

وأكد أن نسبة الإشغالات وصلت في عدد كبير من الفنادق إلي كامل الطاقة الاستيعابية لها تزامنا مع إجازة شم النسيم وأعياد الربيع في أوروبا.

وأضاف أن الأجواء الرائعة على شواطئ الغردقة دائماً تجذب السياح المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم وتحرص الفنادق علي تقديم برامج سياحية متنوعة ومسابقات ترفيهية تزامنا مع الاحتفال بالاعياد لإدخال البهجة والسرور على السياح.