القنصل الصيني: الطلاب المصريين لديهم قدرات كبيرة على استيعاب ثقافة بلادنا

قال يانغ يي، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، إن المسابقات التي تقام بالتعاون مع جامعة قناة السويس تثبت مواهب الطلاب المتنوعة وقدراتهم على استيعاب الثقافة الصينية.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية، والتي ينظمها معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، أن المسابقات تُجسّد مستوى الطلاب المتقدم في اللغة الصينية

إقبال الشباب على تعلم اللغة الصينية

وأضاف القنصل الصيني في الإسكندرية، أنه خلال فترة عمله في مصر، لاحظ إقبال الشباب المصري على تعلّم اللغة الصينية، مؤكدًا أن اللغة تمثل جسرًا للتواصل الحضاري بين الأمم.

وأشار إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المسابقة، مقدما الشكر للدكتور ناصر مندور وللجامعة على حُسن الاستضافة والتنظيم، وللطلاب المتسابقين على مشاركتهم المتميزة، ولأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم المبذولة.

مهعد كونفوشيوس القناة الأكبر على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن هذا التعاون المصري الصيني تجلى بوضوح من خلال تعدد الروافد الأكاديمية التي تربط الجامعة بالصين، متمثلة في أقسام اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الألسن، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب معهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن معهد كونفوشيوس القناة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشراكة المثمرة بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني لم تكن لتبلغ هذا القدر من التميز إلا في ظل التوجيهات الرشيدة للقيادة السياسية المصرية، والعلاقات الممتدة بين الشعبين الصديقين.

مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية

واحتفلت جامعة قناة السويس اليوم الأحد، بالتعاون مع معهد كونفوشيوس والقنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية، المرحلة التمهيدية لعام 2025، تحت شعار عالم واحد وأسرة واحدة.