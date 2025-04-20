إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب مواد مخدرة بقيمة 420 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث أكدت التحريات قيام عناصر التشكيل باستخدام شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة المواد الخام المكونة لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعي»، تمهيدا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، المواد الخام، الآلات والأدوات المستخدمة في خلط المواد المخدرة، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع.