الجيش اللبناني: استشهاد ضابط وعسكريين بانفجار ذخائر في النبطية

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد ضابط وعسكريين اثنين، وإصابة عدد من المواطنين، في انفجار ذخائر في منطقة بریقع – النبطیة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

الانفجار وقع أثناء عملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، حيث كانت وحدة من الجيش تفجر الذخائر في منطقة بريقع.

هذه العمليات تهدف إلى إزالة الذخائر التي تشكل خطرًا على المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.​

ويلقي هذا الحادث بظلاله على التحديات الأمنية التي يواجهها الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، حيث لا تزال مخلفات العدوان الإسرائيلي تشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين.

وتؤكد هذه الحوادث على أهمية استمرار عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة لضمان سلامة المواطنين.​

منطقة النبطية، التي شهدت هذا الحادث، تعد من المناطق التي عانت من آثار العدوان الإسرائيلي في السنوات الماضية، وما زالت تعاني من وجود العديد من الذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا على السكان.​

ويواصل الجيش اللبناني جهوده في إزالة هذه الذخائر، ويعتمد على التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان سلامة المدنيين في هذه المناطق.​