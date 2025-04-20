نائب رئيس «برلمانية الشيوخ»: تقليص زمن الإفراج الجمركي يطمئن المستثمر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 6 أيام، واستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، تعكس إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية الصناعية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وشفافية.

توجيهات الرئيس بتقليص زمن الإفراج الجمركي

وأشار «أبو النصر» في بيان له، إلى أن هذه القرارات تمثل انفراجة حقيقية للصناع والمستثمرين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أن تسريع الإجراءات الجمركية من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس جاءت استجابة واضحة لتوصيات مجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد أن الدولة تتعامل بجدية مع نبض البرلمان وتوصيات لجانه، لافتًا إلى أن الاستثمار لن يزدهر إلا في بيئة خالية من البيروقراطية والتعقيدات، وهو ما تتحرك الدولة نحوه بخطى واضحة.

تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمار

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى سرعة الإجراءات ووضوح السياسات الضريبية كأحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، مؤكدًا أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية واحدة يمثل تبسيطًا كبيرًا يسهل على المستثمرين حساب تكاليفهم بدقة، ويعزز من فرص التوسع الصناعي.

واختتم «أبو النصر» حديثه بتأكيده على أن أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن ستظل حلقة الوصل بين الدولة والمستثمرين، وستتابع تطبيق هذه التوجيهات على أرض الواقع، وتعمل على تذليل أي عقبات، بما يُسهم في بناء اقتصاد مرن وقوي يقوم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، قائلا: «القطاع الصناعي هو القاطرة التي ستقود مصر نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي، وهذه التوجيهات الرئاسية تعطينا الأمل في أن الدولة تُراهن بصدق على الصناعة والاستثمار كأدوات رئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل».