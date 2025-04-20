خطوات ضبط تردد CN بالعربية الجديد 2025.. برامج منوعة للأطفال

كتب: عبدالعزيز سلامة

تُعد قناة كرتون نتورك بالعربية «CN بالعربية» واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى كرتوني موجه للأطفال في المنطقة العربية، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها خيارًا محببًا للعديد من العائلات.

ومع حلول عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة، وإليك في السطور التالية تردد CN بالعربية الجديد 2025:

تردد CN بالعربية الجديد 2025 على نايل سات

ويأتي تردد CN بالعربية الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات، كالتالي:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11474

الاستقطاب: عمودي «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

محتوى القناة

تقدم قناة CN بالعربية العديد من البرامج الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، مثل:

توم وجيري

بن 10

المحقق كونان

العصر الجليدي

مستر بين

وتعرض القناة برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية، مما يجعلها قناة مفضلة للعائلات الباحثة عن محتوى آمن وهادف.

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.

اختر «إضافة تردد جديد» أو «إعداد يدوي».

أدخل بيانات التردد «التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ».

حدد القمر الصناعي المناسب «نايل سات أو عرب سات».

اضغط «بحث» وانتظر حتى تظهر القناة.

اضغط «حفظ» لتضاف القناة إلى قائمة المفضلة.