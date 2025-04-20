مصمّم ليدوم: هاتف OPPO A5 Pro عملاق التحمُل الجديد يُعيد تعريف معايير القوة والمتانة

أصبحنا اليوم نأخذ هواتفنا الذكية معنا في كل مكان، من التنقلات في الصباح والجلوس مع الأصدقاء، إلى صالات الرياضة والرحلات الشاطئية — لا بد أن تكون الهواتف بصلابة ما نواجهه يوميًا. تسقط أو تُخدش أو تتعرض للمياه، لابد أن تتحمل أجهزتنا الكثير من مُختلف التحديات والمواقف. وهنا يأتي دور هاتف OPPO A5 Pro الجديد، المصمَّم ليس فقط ليتحمّل يومك، بل ليزدهر فيه، ولهذا حصل على لقب عملاق التحمُل.

مصمَّم لمن يعشقون الحياة المُفعمة بالنشاط والحيوية، فإن OPPO A5 Pro ليس مجرد هاتف، بل هو رفيق جدير بثقتك ويواجه معك لحظات الحياة غير المتوقعة. بدعمه لمعايير المقاومة العسكرية للصدمات، ومع تقييمات IP69 وIP68 وIP66 لمقاومة الماء والغبار، يأتي هذا الهاتف القوي ليمنحك صلابة لم ترى مثلها من قبل.

قوة يُمكنك الاعتماد عليها

هل شعرت يومًا بتلك اللحظة التي يقف فيها قلبك عندما يسقط هاتفك على الأرض؟ لقد مررنا جميعًا بمثل هذه المواقف. صُمم هاتف OPPO A5 Pro ليُنهي هذه الصدمة. تصميمه والمواد المستخدمة في تصنيعه والمعتمدة على المعايير العسكرية، المستوحى من دقة الساعات الميدانية المتينة، يوفر لك مقاومة للسقوط والخدوش من الداخل إلى الخارج.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يتميز هاتف A5 Pro بزجاج مزدوج المعالجة المُحسن، والذي يوفر حماية من السقوط أفضل بنسبة 160% مقارنةً بالشاشات ذات الزجاج المزدوج التي تم مُعالجتها بالأسلوب التقليدي. ويُمكنك كذلك وضع الهاتف في حقيبتك، أو في جيبك حيث أن المفاتيح والعملات لا تستطيع التسبب في خدوش لهذه الشاشة المقاومة للخدش.

تحمل لا مثيل له

الحماية في هاتف A5 Pro ليست سطحية فقط. بل تتوافر في قلب الهاتف كذلك، ويوجد غطاء للوحة الأم من سبيكة الألمنيوم AM04، أقوى بنسبة 10% من سابقتها في هاتف A3 Pro. وتم اختبار مرونته أكثر من 1,000 مرة، مما يمنحك راحة البال بأن مكونات هاتفك الأساسية آمنة، بغض النظر عن الضغوطات أو أي صعوبات.

ولأن OPPO لا تترك شيئًا للصدفة، فإن الأجهزة الداخلية للهاتف محمية أيضًا بشكل ذكي. فكّر في الأمر كما لو كان وسائد هوائية تحمي هاتفك من الداخل: من الكاميرا والمحرك إلى البطارية والسماعات، يتم تبطين كل مكون حيوي باستخدام الفوم ووسائد السيليكون، مما يحافظ على سلامة كل شيء حتى في أسوأ الظروف وأصعب التحديات.

مصمم لتحمل المواقف غير المتوقعة

بفضل هذا المستوى غير المسبوق من العناية والابتكار، اجتاز هاتف OPPO A5 Pro اختبارات مقاومة الصدمات وفقًا للمعايير العسكرية، مما يثبت قوته في الظروف الواقعية للحياة. حيث يُمكنه تحمل مرور سيارة فوقه ومع ذلك يظل قويًا وقادرًا على العمل.

اجمع كل هذه الحماية مع تصميم أنيق وعصري وبطارية مصممة لتدوم طوال يومك—وستحصل على هاتف جاهز تمامًا لمواكبة أسلوب حياتك.

هاتف مُستعد لكل الظروف والتحديات

سواء كنت لا تعرف ماذا سيحدث في يومك أو مجرد محاولة اجتياز يوم مليء بالانشغالات والأنشطة المُختلفة، فإن هاتف OPPO A5 Pro مصمم للتعامل مع كل ذلك. حان الوقت للتخلص من القلق بشأن ما قد يحدث لهاتفك، وتركز أكثر على الأفاق الجديدة التي يُمكن أن يأخذك إليها.