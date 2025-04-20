«الصحفيين»: إعادة طرح مشروع المدينة السكنية بعد استلام تقرير الاستشاري

«الصحفيين»: إعادة طرح مشروع المدينة السكنية بعد استلام تقرير الاستشاري

«الصحفيين»: إعادة طرح مشروع المدينة السكنية بعد استلام تقرير الاستشاري

عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين اجتماعا مهما مساء اليوم، بحضور النقيب خالد البلشي، وعضو المجلس ورئيس اللجنة محمد خراجة، لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدينة السكنية.

وتناول الاجتماع غياب المطورين عن اللقاء المقرر الخميس الماضي مع الخبير الاستشاري، وتم الاتفاق على إعادة طرح المشروع فور تسلم تقرير الاستشاري الفني.

وأكد المجتمعون التزامهم بكراسات الشروط التي أعدها الحاجزون والاستشاري، دون تعديل، ومواصلة تنفيذ المشروع وفق هذه المحددات، بصرف النظر عن تشكيل المجلس المقبل.

كما جرى الاتفاق على إشراك لجنة الحاجزين في كل الخطوات المقبلة، مع تحديد دورها ومهامها لضمان المتابعة والرقابة حتى تسليم الوحدات، مع تكثيف الترويج للطرح الجديد بوسائل النشر والتسويق المختلفة.

وشددت اللجنة على أن المشروع قائم ولم يُلغَ، وأن الأرض المخصصة ما زالت تحت تصرف النقابة، داعية الزملاء لتجنب الشائعات التي تؤثر على مسار التنفيذ ومصالح الحاجزين.

واختتم محمد خراجة الاجتماع بالتأكيد على متابعة التصريحات الرسمية الصادرة عن النقابة فقط، تجنبًا لتداول معلومات مغلوطة قد تضر بالمشروع وحقوق الزملاء.

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