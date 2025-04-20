أمريكا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في عيد القيامة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ترحب بتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة، وفقًا لـ«رويترز».

وفي السابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا صعّدت هجماتها صباح اليوم، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنته خلال عيد الفصح.

وكتب «زيلينسكي» على موقع «إكس»: «روسيا شنّت 26 هجوما منذ منتصف الليل حتى ظهر اليوم».

وأضاف الرئيس الأوكراني: «إما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أنه في روسيا، ليس لديهم نية للقيام بخطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب، وأنهم مهتمون فقط بتغطية العلاقات العامة الإيجابية».