موعد وجدول امتحانات الترم الثاني 2025 للمعاهد الأزهرية

أيام قليلة تفصل طلاب المعاهد الأزهرية عن امتحانات نهاية العام، ليتردد سؤال حول موعد وجدول امتحانات الترم الثاني 2025 للمعاهد الأزهرية، فمتى تبدأ الامتحانات للعام الحالي؟



موعد وجدول امتحانات الترم الثاني 2025 للمعاهد الأزهرية

وحول موعد وجدول امتحانات الترم الثاني 2025 للمعاهد الأزهرية، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الترم الثاني ستبدأ يوم 26 أبريل الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 21 مايو 2025، لجميع المراحل التعليمية الأزهرية.

وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وتستمر حتى الاثنين 12 مايو 2025، كما حُددت مواعيد بقية المراحل التعليمية على النحو التالي:

امتحانات النقل الثانوي (الصفان الأول والثاني الثانوي): تبدأ يوم السبت 26 أبريل 2025 وتنتهي الاثنين 12 مايو 2025، وتشمل أيضًا صفوف النقل الإعدادي.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية: تُعقد من الأربعاء 14 مايو حتى الأربعاء 21 مايو 2025.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي): تبدأ الخميس 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، مع مراعاة إجازة عيد الأضحى ضمن الجدول.

ويأتي اعتماد هذه الجداول في إطار جهود الأزهر الشريف لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بأفضل شكل ممكن.