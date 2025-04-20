محمود محيي الدين يؤكد أهمية التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى قطر والكويت، التي جرى خلالها الاتفاق على حزمة من الاستثمارات.

زيارات الرئيس السيسي إلى الدول الخليجية

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه تابع ببالغ الاهتمام زيارات الرئيس السيسي إلى الدول الخليجية، ومن قبلها زيارة الرئيس الفرنسي والرئيس الإندونيسي إلى القاهرة وهناك أيضًا زيارة لرئيس سنغافورة إلى مصر.

أهمية سنغافورة وإندونيسيا في مجموعة دول «آسيان»

وأشار إلى أهمية سنغافورة وإندونيسيا في مجموعة دول «آسيان»، والتي تمثل دولًا ذات نمو مرتفع، مشددًا على أن هذه الدول مهتمة بالاستثمار في مصر والدول العربية، كما أنها ستعقد الشهر المقبل قمة آسيوية خليجية وستدعو الصين للمشاركة.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى قطر والكويت كانت بادرة طيبة، مشددًا على ضرورة أن تستغل الدول العربية الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، والارتقاء بالإنتاجية، خاصةً في تطوير مواردها البشرية، من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية: «مصر تزداد فرصها في النمو الاقتصادي حينما تتسع حركة التجارة العالمية».