محمود محيي الدين: فرص استثمارية ضخمة في الدول العربية المجاورة

محمود محيي الدين: فرص استثمارية ضخمة في الدول العربية المجاورة

محمود محيي الدين: فرص استثمارية ضخمة في الدول العربية المجاورة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، احتواء الدول العربية المجاورة على فرص استثمارية ضخمة، بالإضافة إلى الدول الآسيوية ومنها مجموعة الآسيان وإفريقيا، خاصة بعد بدء الصين نقل بعض استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية عقب فرض الرسوم الجمركية.

نقل الاستثمارات الصينية إلى إفريقيا

وأوضح «محيي الدين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه بغض النظر عن الرسوم الجمركية، الصين، ستصل في مرحلة معينة إلى نقل استثماراتها إلى إفريقيا ودول الجوار مثل فيتنام وكمبوديا.

وأشار إلى أن استقدام مصر هذه الاستثمارات قد يكون لها فائدة طويلة المدى، إلا أنه يجب أن نراعي قواعد المنشأ، قائلًا: «إذا نقلنا مصنعًا وختمناه بأنه صناع محلية.. يجب مراعاة القواعد المتعلقة بذلك، التحدي هنا ليس فقط تغيير الختم، ولكن رفع القيمة المضافة، مع تيسير ما يعيق الاستثمار والتصدير، وهو ما سيعود بالنفع على مصر وعلى الأسواق العالمية، خاصةً للولايات المتحدة وغيرها من البلدان».

فرص استثمارية في الدول العربية

وتابع: «المستقبل الآن مفتوحًا على مصراعيه، ليس فقط للدول الكبرى في الشمال، بل أيضًا هناك فرص استثمارية ضخمة في الدول العربية المجاورة والدول المتوسطية، بالإضافة إلى الدول الآسيوية ومنها مجموعة الآسيان، وأفريقيا»، مشددًا على أن هناك توجه إقليمي غير مسبوق.

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