لميس الحديدي: كريم فهمي ضيف «كلمة أخيرة» احتفالا بأعياد شم النسيم غدا

لميس الحديدي: كريم فهمي ضيف «كلمة أخيرة» احتفالا بأعياد شم النسيم غدا

لميس الحديدي: كريم فهمي ضيف «كلمة أخيرة» احتفالا بأعياد شم النسيم غدا

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أن النجم كريم فهمي، بطل الرومانسية وصاحب شخصية «فارس أبو العزم» في مسلسل «وتقابل حبيب»، سيكون ضيف الحلقة الخاصة من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON»، احتفالا بأعياد شم النسيم غدا.

حوار شامل مع كريم فهمي

قالت «الحديدي»: «30 حلقة من قصة ليل وفارس كانت موعدا يوميا مع الجمهور، اللي ارتبط بالشخصيتين واستنى كل حلقة بحماس»، مشيدة بالثنائية التي جمعت كريم فهمي بالنجمة ياسمين عبد العزيز في «وتقابل حبيب».

وأضافت: «ثنائية رائعة، الجمهور حبهم مع بعض، وسبق ونجحوا سوا، ورجعوا وقدّموا ثنائية أقوى في المسلسل الأخير»، موضحة أن الحوار مع كريم فهمي سيكون شاملًا، حيث يتناول محطات حياته من الطفولة وحتى مشواره الفني، كما يتحدث عن علاقته الخاصة بشقيقه النجم أحمد فهمي، ودوره كأب لبناته الثلاث، حيث يُعرف بلقب «أبو البنات».

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