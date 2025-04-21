الرئيس السيسي ينعى بابا الفاتيكان: كرّس حياته لخدمة السلام والعدالة

الرئيس السيسي ينعى بابا الفاتيكان: كرّس حياته لخدمة السلام والعدالة

الرئيس السيسي ينعى بابا الفاتيكان: كرّس حياته لخدمة السلام والعدالة

نعى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي غادر عالمنا تاركا إرثا إنسانيا عظيما سيظل محفورا في وجدان الإنسانية.

وقال الرئيس السيسي، إنّ قداسة البابا فرنسيس كان شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وبناء جسور الحوار بين الشعوب، كما كان مناصرا للقضية الفلسطينية، مدافعا عن الحقوق المشروعة، وداعيا إلى إنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم.

وأكد الرئيس أنّ فقدان قداسة البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتا للسلام والمحبة والرحمة، ومثالا يحتذى به في الإخلاص للقيم النبيلة، موجّها خالص التعازي إلى دولة الفاتيكان وأتباع قداسة البابا فرنسيس ومحبيه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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