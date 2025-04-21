رئيسة وزراء إيطاليا: البابا فرنسيس كان رجلا عظيما ووفاته خبر محزن

رئيسة وزراء إيطاليا: البابا فرنسيس كان رجلا عظيما ووفاته خبر محزن

رئيسة وزراء إيطاليا: البابا فرنسيس كان رجلا عظيما ووفاته خبر محزن

قدم رؤساء وزعماء دول العالم التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وأعلنت الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن بابا الفاتيكان ترك بصمة لا تنسى في التمسك بمواقف إنسانية رافضة للحروب والعنف وداعية للسلام.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن وفاة بابا الفاتيكان خبر محزن للغاية، فقد كان رجلا عظيما.

كما قدمت إيران التعزية في وفاة البابا فرنسيس، وتؤكد الحفاظ على علاقات وثيقة.

وتحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن بابا الفاتيكان، قائلا: «إن قلبه مع ملايين المسيحيين حول العالم الذين أحبوه».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا