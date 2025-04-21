رئيسة وزراء إيطاليا: البابا فرنسيس كان رجلا عظيما ووفاته خبر محزن

قدم رؤساء وزعماء دول العالم التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وأعلنت الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن بابا الفاتيكان ترك بصمة لا تنسى في التمسك بمواقف إنسانية رافضة للحروب والعنف وداعية للسلام.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن وفاة بابا الفاتيكان خبر محزن للغاية، فقد كان رجلا عظيما.

كما قدمت إيران التعزية في وفاة البابا فرنسيس، وتؤكد الحفاظ على علاقات وثيقة.

وتحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن بابا الفاتيكان، قائلا: «إن قلبه مع ملايين المسيحيين حول العالم الذين أحبوه».