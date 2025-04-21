رئيس «الكاثوليكي الأردني»: البابا فرنسيس كان متواضعا ومهتما بالفقراء واللاجئين

رئيس «الكاثوليكي الأردني»: البابا فرنسيس كان متواضعا ومهتما بالفقراء واللاجئين

رئيس «الكاثوليكي الأردني»: البابا فرنسيس كان متواضعا ومهتما بالفقراء واللاجئين

قال الأب رفعت بدر، رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات في الأردن، إنّ البابا فرنسيس كان متواضعا ومهتما بالفقراء واللاجئين، موضحًا، أن القلوب تعلقت به لتواضع شخصه والسماحة التي كان يطل بها على الجمهور في ساحة الفاتيكان، والبلدان العديدة التي زارها.

زيارات البابا فرنسيس للدول العربية

وأضاف «بدر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «كان لنا نصيب في الأردن من زياراته، كما زار الأرض المقدسة والدولة المصرية والإمارات والبحرين والمغرب كبلدان عربية، كما زار ونثر كل هذه البذور الصالحة من الدعوات للمحبة والسلام».

اهتمام البابا بالفقراء والمنسيين واللاجئين

وتابع رئيس المركز الكاثوليكي: «لا ننسى أنه اهتم بالفقراء والمنسيين واللاجئين، وكذلك، كان يهتم بموضوع البيئة وتعظيم حوار الأديان، خاصة مبدأ الأخوة الإنسانية، ووقع وثيقة مع شيخ الأزهر في عام 2019 في هذا الصدد».

وأوضح: «البابا فرانسيس بذر البذور العديدة ورحل اليوم، لكني متأكد بأنه سيتابع الصلاة من أجل البشرية والأرض المقدسة والسلام في غزة، وكان يوميا يهاتف الكهنة في غزة في أثناء الحصار والحرب والعدوان، ويدعو بشكل مستمر إلى السلام في أوكرانيا».

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