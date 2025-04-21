كتبت: منة الصياد

تصدر اسم أليس والتون الابنة الوحيدة لمؤسسة سلسلة المتاجر العالمية «وول مارت»، صدارة قائمة أغنى النساء في العالم مؤخرًا، بحسب تقارير مجلة «فوربس» العالمية، بقيمة ثروة تُقدر بنحو 101 مليار دولار.

تفاصيل اختيار أليس والتون للقب السيدة الأغنى في العالم

اختُيرت أليس والتون كالسيدة الأغنى في العالم وفق الإحصاءات الأخيرة لمجلة «فوربس»، وجاءت في المرتبة الـ15 عالميًا بين مليارديرات العالم، لتتقدم بذلك على الفرنسية فرانسوز بيتنكورت مايرز وريثة علامة «لوريال» الشهيرة، والتي تبلغ ثروتها قيمة 81.5 مليار دولار.

وشهدت ثروة والتون ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، والتي زادت بمقدار 28.7 مليار دولار وذلك بعد ارتفاع سهم علامة والدها التجارية الشهيرة بنسبة 40%.

ومع تصدر والتون قائمة أغنى النساء في العالم، سرعان ما اتجهت الأنظار نحو فيما تنفق نقود ثروتها الهائلة، خاصة أنها تنتمي لواحدة من أكثر العائلات نفوذا وثراءً حول العالم.

فيما تنفق أليس والتون ثروتها؟

تحتفظ أليس والتون بحياتها الخاصة بشكل كبيرة بعيدًا عن الأضواء، كما تسلك طريقًا لإنفاق أموالها به يبتعد عن حياتها التجارية قليلًا، إذ تعتبر راعية للفنون والثقافة في بلادها، وذلك لبداية شغفها بالفن منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، إذ اشترت في تلك الآونة نسخة مقلدة من لوحة فنية للرسام الشهير بيكاسو مقابل دولارين فقط.

وفي عام 2011 أسست والتون متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي بمسقط رأسها في أركنساس، وبلغت تكلفته 50 مليون دولار، وفي الوقت الحالي يعتبر هذا الصرح أحد أبرز المؤسسات الثقافية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخلاف شغفها بالفنون تدعم سيدة الأعمال الشهيرة أيضًا صور الرعاية الصحية والتعليم، إذ قدمت في وقت سابق منحة بقيمة 120 مليون دولار لجامعة أركنساس لإنشاء كلية للفنون، بجانب تأسيسها أسست «مدرسة أليس إل. والتون للطب».