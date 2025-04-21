الكنائس المصرية تنعى البابا فرنسيس: رمز التواضع والرحمة

الكنائس المصرية تنعى البابا فرنسيس: رمز التواضع والرحمة

الكنائس المصرية تنعى البابا فرنسيس: رمز التواضع والرحمة

نعت الكنيسة الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البابا فرنسيس، الذي انتقل اليوم عن عالمنا، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في الخدمة، على كافة المستويات، حيث كان البابا فرنسيس رمزًا للتواضع والرحمة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها اليوم لقد نذر حياته لخدمة الإنسانية، مشعًا برسالة السلام والمصالحة بين الشعوب، مدافعًا عن الفقراء والمحرومين. لا شك أن إرثه سيظل حيًا في قلوب المؤمنين وفي العمل الذي بذله طوال سنوات خدمته.

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعي البابا فرنسيس

كما تقدم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية، بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية وشعبها، في نياحة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مُصلين أن يمنح الرب تعزية وسلامًا لقلوب الجميع.

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، قداسةَ البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية اليوم الاثنين.

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