القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى محافظة شمال سيناء

دفعت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة، عددا من اللجان التجنيدية إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لتسوية المواقف التجنيدية مجاناً لذوي الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة، في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لأبناء الوطن، وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

ونفذت منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق إجراءات الكشف الطبي عليهم بأماكن تواجدهم، وجرى تنظيم احتفالية بعنوان «قد الحلم وأكبر»، وتضمنت عددا من الفقرات الفنية بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، أعقب ذلك تسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة.

وخلال الاحتفالية، ألقى اللواء أشرف الشريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية.

كما ألقى اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة وجهودها المبذولة لتقديم الدعم لأبناء الوطن خاصة ذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

وأعرب أهالي شمال سيناء عن مدى تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء سيناء.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة ورئيس جامعة العريش وممثلو الأجهزة التنفيذية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء.