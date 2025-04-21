امرأة محتالة ومديرة متسلطة.. مشروعات سينمائية جديدة لـ جينيفر لوبيز

كتبت - نورهان نصرالله

تجربة سينمائية جديدة تستعد لها النجمة جينيفر لوبيز، حيث تستعد لبطولة فيلم مقتبس من رواية للكاتبة ليف كونستانتين الصادرة عام 2017، بعنوان «The Last Mrs. Parrish»، وتحمل توقيع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت زيميكس، وهي رواية بها شعبية واسعة منذ إصدارها، حيث باعت أكثر من مليون نسخة في حوالي 34 دولة، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.



وتدور أحداث رواية «The Last Mrs. Parrish»، التي من المقرر أن تقدمها جينيفر لوبيز للسينما، حول امرأة محتالة من منطقة كونيتيكت تُدعى «آمبر باترسون»، تستغل زوجين ثريين في بلدتها، «دافني» و«جاكسون»، وتتدخل في حياتهما، ولكنها تكتشف أن الأمر أكثر تعقيدا مما تتخيل، تقول الرواية: «تستغل آمبر عطف دافني واهتمامها للتسلل إلى حياة العائلة، وهي الخطوة الأولى في مخطط محكم لتقويضها، بعد فترة وجيزة، تصبح آمبر أقرب صديقة لدافني، وتسافر إلى أوروبا مع عائلة باريش وبناتهم الصغيرات الجميلات، وتقترب من جاكسون، لكن قد يُقوّض شبحٌ من ماضيها كل ما سعت إليه آمبر، وإذا اكتُشف، فقد تنهار خطتها المُحكمة».

جينيفر لوبيز تعود إلى الأعمال الرومانسية بـ «Office Romance»





ولا يعتبر الفيلم هو العمل السينمائي الوحيد على خريطة جينيفر لوبيز الفنية، حيث تتابع أيضا العمل على الفيلم الرومانسي الكوميدي «Office Romance»، والذي يجمعها في بطولته مع الممثل الإنجليزي بريت جولدستاين، والذي شارك أيضا في كتابة سيناريو الفيلم، وهو من إخراج أول باركر، وتدور أحداث الفيلم حول «جاكي»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة تدير أعمالها بصرامة، بما في ذلك سياسة تمنع الاختلاط بين جميع موظفيها، ولكن عندما يبدأ محامي جديد في العمل لديها، تُصبح هذه السياسة محل اختبار صعب.

10 أكتوبر.. موعد عرض أحدث أعمال جينيفر لوبيز في السينمات





وفي بداية العام الحالي عرض لـ جينيفر لوبيز فيلمها «Kiss of the Spider Woman» من تأليف وإخراج بيل كوندون، ضمن فعاليات مهرحان صندانس السينمائي، يناير الماضي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في السينمات حول العالم بحلول 10 أكتوبر المقبل.