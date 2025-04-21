وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول لتأهيل 100 ألف متدرب على الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية، موضحا أنّ التوقيع جاء استكمالًا لمسيرة التعاون البناء مع شركة مايكروسوفت ضمن دعم جهود الدولة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، للاستفادة من إمكانياتها لدفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر، وتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، للتعاون وبناء قدرات الشباب وموظفي الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأضاف «طلعت»، أنّ التعاون الحالي مع مايكروسوفت يتضمن عدة محاور معنية بدعم تنفيذ محاور عمل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية تستهدف بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر، قائمة على عدة ركائز تشمل حوكمة البيانات، وبنية تحتية قوية، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب تنمية المهارات لضمان استدامة وتنافسية هذه الصناعة.

دعم بناء قدرات المواهب

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الجانبان في تنفيذ عدة محاور رئيسية، تشمل دعم بناء قدرات المواهب والخبرات المحلية من خلال تدريب وتأهيل نحو 100 ألف متدرب من الشباب والعاملين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات وموظفي وحدات التحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدريب المدربين من خلال محتوى تدريبي شامل ومسارات تدريبية مخصصة لكل مجموعة مستهدفة تقدمها مايكروسوفت مع توفير التدريب العملي.

وأكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، أنّ التعاون مع مايكروسوفت يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، لتمكين المجتمع من تحقيق التحول الرقمي، حيث يسهم التعاون في بناء الخبرات المحلية القادرة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد سامر أبو لطَيف رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التزام الشركة بدعم التحول الرقمي وتمكين الأفراد والمؤسسات عالميًا من خلال التقنيات المبتكرة، موضحا أنّ تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات الرقمية يعد جزءًا أساسيًا من مهمة مايكروسوفت.

وقالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية: «نؤمن بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، قالت المهندسة ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر: «فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل خطوة مهمة في تعاوننا المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب 100 ألف شاب وموظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نستثمر في مستقبل القوى العاملة في مصر ونعزز ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات».