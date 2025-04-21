الفنانة لبنى ونس: لا أستطيع الاستغناء عن الميكرفون لأنه حياة حقيقية بالنسبة لي

قالت الفنانة لبُنى ونس، إنها تفضل المسرح أكثر من السينما والدراما، إذ تشعر بأنه منزلها وكأنها ملكة متوجة، معلقة: «لم أدخل مسرحًا منذ أن تخرجت إلا وأنا الأولى على جامعات مصر، ومنذ دخولي المعهد، وأنا الأولى أيضًا على كل الموجودين، كما أنني منذ بداية عملي الفني، أخذت كل المسرحيات التي شاركت بها جوائز، أنا بعشق المسرح الحقيقة».

لبنى ونس: لم أترك الدوبلاج ومستمرة فيه

وأضافت خلال حوارها عبر راديو إف إم، أنها لم تترك الدوبلاج بل ما زالت مستمرة به، موضحة أنها معينة ومعتمدة في الإذاعة المصرية منذ عام 1980، كما أنها لا تستطيع الاستغناء عن الميكرفون لأنه حياة حقيقية بالنسبة لها، كما أنه بمثابة بصمة وروح لها.

الدوبلاج أصعب من التلفزيون والسينما

وتابعت: «الدوبلاج أصعب من التليفزيون والسينما ويحتاج تكنيكا معينا»، لافتة إلى أنها لن تقبل أبدا بسيناريو من شأنه أن يقلل منها كإنسانة وليست كفنانة، حيث عُرض عليها في فيلم لمحمد خان رحمه الله، دور لامرأة تتزوج شخصا أصغر منها سنا، وكان مطلوبا منها مشاهد غير لائقة، لكنها رفضت، إذ تتمسك بقيم أخلاقية ومبادئ لا تستطيع التخلي عنها.

وواصلت لبنى ونس: «لا أستطيع أن أنتقد تمثيل أي فنان لأن كل شخص حرا في نفسه، كما أنني لا أخضع لعمليات التجميل لأن كل تجعيدة في وجهي لا أستطيع أن أخسرها، ومقتنعة بنفسي لأن ربنا عايزني كده وأنا راضية بشكلي».

وقالت إنها فضلت العمل الفني مع الفنانيين مثل أحمد داش وأحمد غزي ويوسف عمر، إذ إن العمل معهم كان مريحا، معلقة: «أحمد غزي بجد موهوب وراقي وفنان حقيقي، كما أن هناك شبابا مثلت معهم على مستوى المسرح فقط وأتمنى أن يخرجوا للنور بعدما ظهروا في مسلسلات رمضان 2025».