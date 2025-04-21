الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى البابا فرنسيس: أخ عزيز محب وصادق

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى البابا فرنسيس: أخ عزيز محب وصادق

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى البابا فرنسيس: أخ عزيز محب وصادق

نعت لكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الڤاتيكان، الذي تنيح اليوم عن عمر تجاوز 88 عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة الكنيسة الكاثوليكية، سواء في الأرجنتين أو خلال 12 عامًا جلس فيها على الكرسي الرسولي لروما.

وأضافت الكنيسة في بيانها: «نعزي إكليروس وأبناء الكنيسة الكاثوليكية في كل العالم، ذاكرين لهذا الخادم والأخ العزيز محبته الصادقة ومثال التواضع المسيحي الحقيقي الذي قدمه خلال رحلة خدمته الحافلة».

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