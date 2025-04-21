الكرسي الرسولي يعلن موعد عرض ومكان دفن جثمان البابا فرنسيس

أعلن الكرسي الرسولي، منذ قليل، عن موعد طقس عرض جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم..

ويترأس الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الكاثوليكية، طقس عرض جثمان الحبر الأعظم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة روما.

ومن المقرر أن يدفن البابا فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما لتكون مثواه الأخير، بدلاً من كاتدرائية القديس بطرس حيث دُفن 91 بابا قبله.