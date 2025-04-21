قيادي بـ«حماة الوطن» يدين دعوات اقتحام المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين

أدان اللواء سعيد قريطم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات استيطانية إسرائيلية لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

مصر ركيزة للاستقرار

وقال الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، في بيان له، إن هذه الدعوات لا يمكن السكوت عليها، خاصة أنها تأتي في سياق متكرر من الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بجدية لوقف هذه الممارسات التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، تقف دوما في صف الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض أي عبث بالمقدسات الدينية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية الذي عبرت عنه وزارة الخارجية يعكس ثوابتنا التاريخية تجاه القدس ومقدساتها، وحرصنا الدائم على التهدئة ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأشار «قريطم» إلى أن احترام الأديان ومقدساتها هو حجر أساس في أي جهد لتحقيق السلام، وأن محاولات فرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والعنف، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لضمان حماية الأماكن المقدسة من أي محاولات عبثية أو متطرفة.