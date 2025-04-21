«الوثائقية»: عرض الجزء الثاني من حلقة الروائي إبراهيم عبد المجيد الليلة 10 مساءً

«الوثائقية»: عرض الجزء الثاني من حلقة الروائي إبراهيم عبد المجيد الليلة 10 مساءً

«الوثائقية»: عرض الجزء الثاني من حلقة الروائي إبراهيم عبد المجيد الليلة 10 مساءً

نشرت قناة «الوثائقية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برومو الجزء الثاني من حلقة الروائي إبراهيم عبد المجيد، مؤلف رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية»، وذلك في بودكاست «كلام في الثقافة».

وأعلنت أن موعد عرض الجزء الثاني من حلقة الروائي إبراهيم عبد المجيد، مؤلف رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية»، في بودكاست «كلام في الثقافة»، الليلة، في تمام الساعة 10 مساءً.

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