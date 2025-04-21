اللحظات الأخيرة في حياة الحارس الأرجنتيني أوغو جاتي.. تحدى مارادونا

حالة من الحزن والأسى سيطرت على مشجعي كرة القدم العالمية بعد وفاة الحارس الأرجنتيني الأسطوري أوغو جاتي، وذلك عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك نتيجة تدهور صحته وإصابته بالالتهاب الرئوي ومشاكل في الكلى والقلب، وفي النهاية تم إعطاؤه مهدئات مع تدهور صحته.

اللحظات الأخيرة في حياة أوغو جاتي

قبل وفاته كان جاتي قد دخل المستشفى قبل شهرين بسبب إصابته بكسر في الورك، لكنه أصيب بالالتهاب الرئوي ومشاكل في الكلى والقلب، ما أدى إلى وفاته مساء أمس الأحد، وفقا لما أعلنه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في وقت متأخر.

نبذة عن الحارس الأرجنتيني

كان جاتي يلقب بـ«إل لوكو» أو الرجل المجنون، حيث كان يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات التي لعبت في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، بواقع 765 مباراة، ولعب من عام 1962 إلى عام 1988، كما أنه كان مشهورًا بانفتاحه وكان أحد أوائل حراس المرمى الذين اعتادوا الخروج من منطقة الست ياردات إلى المنطقة الأكبر أمامه.

وتميز الحارس الأرجنتيني بصراحته الفجة، حيث قد وصف أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا ذات مرة بـ«جورديتو» أو «البدين»، إذ بعد أيام، انتقم مارادونا منه بتسجيله أربعة أهداف في شباكه.

وحاز جاتي مع بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس القارية عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة.