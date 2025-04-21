بـ«فسيخ» وبصل أخضر.. لبلبة تحتفل بشم النسيم في حديقة عامة (فيديو)

في لفتة عفوية أسعدت محبيها، أطلت الفنانة القديرة لبلبة على جمهورها بمقطع فيديو طريف، وثقت فيه احتفالها ببهجة شم النسيم بأسلوبها المرح وخفيف الظل.

لبلبة تفاجئ الجمهور باحتفالها بشم النسيم

بدأ فيديو لبلبة وهي تخرج من منزلها، تحمل حقيبة صغيرة وفي يدها بصل أخضر، قبل أن تستقل سيارتها، وتتوجه إلى إحدى الحدائق العامة، وهناك فرشت الأرض وبدأت في تجهيز وجبة الفسيخ التقليدية، بإضافة الليمون وتناولها بالعيش البلدي والبصل، وسط أجواء بسيطة ومبهجة.

ل

خلال الفيديو، قالت لبلبة مازحة: «يا فسيخ يا فسيخ يا فسيخ… اليوم يومك يا فسيخ! كل سنة وأنا طيبة، وكل سنة وإنتوا طيبين».

لبلبة توجه رسالة للجمهور

أضافت: «قلت لأصحابي نعمل زي الناس ونقعد ناكل فسيخ في الجنينة.. ردوا عليا وقالولي: إنت تيجي؟! دي تبقى فضيحة! الناس هتتلم، ومش هنعرف ناكل في هدوء! قلت خلاص، أهو خدت نفسي وجيت لوحدي.. المهم إننا ننبسط!».

وفي ختام الفيديو، وجهت لبلبة رسالة حب للجمهور قائلة: «كل سنة ومصر بخير، وكل سنة وإنتوا طيبين، ودايمًا تضحكوا وتبقوا مبسوطين».